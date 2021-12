Settimana asciutta, Natale bagnato

Belle giornate ma fredde, con le nebbie in pianura che faranno da aperitivo per un Natale con nuvole, qualche goccia e forse fiocco sui rilievi. È la previsione per i prossimi giorni.

LA SUTUAZIONE

Il Centro geofisico prealpino fa i punto: “Ancora per oggi l’alta pressione estesa sull’Europa occidentale e sulle Isole Britanniche mantiene bel tempo invernale. Domani la discesa di una bassa pressione scandinava sui Balcani spingerà aria più fredda nei bassi strati da Est con formazione di nuvole stratificate sulla pianura padana. Una perturbazione atlantica è attesa per la vigilia di Natale e con probabili piogge in pianura“.

LE PREVISIONI

Lunedì ben soleggiato, a tratti ventilato da Est sulla pianura e da Nord sulle Prealpi. In serata via via nuvoloso a partire dalla bassa padana. All’alba cielo sereno e brinate, più mite sulle Prealpi con inversione termica. Martedì nuvoloso e più freddo. Asciutto. Sulle Alpi oltre 1500-2000 m ancora soleggiato ma temporaneo calo delle temperature. Per mercoledì nuvolosità irregolare e stratificata sulla pianura. Asciutto. Soleggiato sulle Alpi e probabilmente via via anche sulle Prealpi.

TENDENZA

Giovedì 23 Dicembre: nuvoloso sulla pianura. Abbastanza soleggiato su Alpi e Prealpi. Venerdì 24 da nuvoloso a molto nuvoloso. Piogge dal pomeriggio, neve a quote collinari o forse solo inizialmente fino al piano. Giorno di Natale: Probabilmente nuvoloso. Residue piogge al mattino, neve oltre 1000.