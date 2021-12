Sicurezza sui treni: raccontaci la tua storia da pendolare

L’episodio di violenza a sfondo sessuale avvenuto sul treno lungo la tratta Milano-Varese e nella stazione di Venegono Inferiore ha riportato al centro dell’attenzione le condizioni di viaggio di tanti pendolari. Varesenews apre ora uno spazio di condivisione dedicato proprio a chi prende il treno: un modo per non lasciar cadere il tema di fronte ad un episodio così grave e per capire, insieme a chi viaggia, quali sono i rischi, le insicurezze, le attenzioni alle quali è importante che l’azienda dei trasporti e le autorità pubbliche diano delle risposte. Vi sentite sicuri quando viaggiate? Avete avuto episodi particolarmente preoccupanti? Qual è il vostro pensiero sul tema della sicurezza in treni e stazioni? Ditecelo attraverso questo form, le risposte saranno pubblicate:

COMPILA IL MODULO