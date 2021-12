Spesa solidale del Palio di Legnano: 500 tessere Tigros per le famiglie in difficoltà

Il mondo del Palio, per il settimo anno consecutivo, ha voluto riproporre “Spesa solidale”, iniziativa che non si è fermata neppure durante il momento più intenso della pandemia, quello nell’inverno del 2020, e che anche quest’anno vede il coinvolgimento di Tigros.

Il Collegio dei capitani e delle contrade, guidato dal neo gran maestro Raffaele Bonito, con la collaborazione delle contrade, dell’Oratorio delle castellane e della Famiglia Legnanese, ha raccolto 12mila e 500 euro. Somma, che, come ha precisato oggi (sabato 11 dicembre) Bonito, sarà «completamente devoluta alle famiglie legnanesi, con la preziosa collaborazione di Tigros, che in questo momento si trovano in difficoltà». Con il gran maestro, alla presentazione dell’iniziativa, il vice Tiziano Biaggi, i membri del direttivo, l’assessore alla Cultura con delega al Palio Guido Bragato, il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi e Silvia Mocchetti in rappresentanza dell’Oratorio delle Castellane.

In totale sono state predisposte 500 tessere Tigros da 25 euro l’una, utilizzabili nei punti vendita. «Un ringraziamento particolare va a Paolo Orrigoni, patron dei supermercati Tigros – spiega il gran maestro – che ha subito aderito alla proposta di collaborazione, permettendo la “personalizzazione” della tessera stessa con gli emblemi delle Contrade e i loghi del Collegio dei Capitani, della Famiglia Legnanese, dell’Oratorio delle Castellane e del Palio. Le tessere tra l’altro presentano il logo del Collegio e , lunedì 13 dicembre, saranno distribuite equamente alle Contrade. I gran priori con i loro contradaioli decideranno a quale associazione o parrocchia appoggiarsi per distribuirle. Ci si rivolgerà alle realtà con cui è già aperto un contatto così da avere una migliore comprensione reciproca, delle situazioni e dei bisogni».

L’obiettivo, secondo Raffaele Bonito, è chiaro e condiviso da tutte le contrade: «Intendiamo aiutare sempre più le persone in difficoltà. Non ci basta riuscire a rinnovare ogni anno questo progetto, ma tutti insieme intendiamo ampliarlo cercando la collaborazione di altre realtà del territorio che intendono unirsi a noi per raggiungere questo scopo solidale. Un obiettivo che a tutti noi sta decisamente a cuore».