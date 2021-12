Sulla via dei presepi: la piccola mostra a Gallarate

Presepi in mostra nei cortili delle case e nelle vetrine delle case del quartiere di Crenna, a Gallarate: “Segui la stella – sulla via dei presepi” è l’iniziativa dell’associazione Vivere Crenna in collaborazione con la parrocchia di San Zenone, giunta alla sesta edizione.

Se nel 2015 iniziarono con 24 presepi tra le adesioni delle famiglie e delle attività commerciali, già nel 2015 erano 55. Quest’anno i presepi sono saliti a quota 61, visitabili fino al 6 gennaio 2022.

Perché proprio “Segui la stella -sula via dei presepi”? L’idea del nome venne, nelle prime riunioni dei soci, ripensando al passo evangelico dei Re Magi (Matteo 2.1): “Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo»”.

Clicca qui per vedere la mappa di “Sulla via dei presepi”

Alcuni volontari bravi nei lavori di carpenteria costruirono le stelle comete per contrassegnare i luoghi dove era presente un presepe e fecero anche le sagome delle statue, che servivano ad allestire i presepi sul tipo di quello installato questa edizione in via De Rizzoli.

Uno dei 61 presepi in mostra

Ormai l’iniziativa è entrata nei cuori dei crennesi, tenuta viva – nonostante le difficoltà cagionate dalla pandemia – dalla volontà degli abitanti del rione e dall’associazione Vivere Crenna con i suoi volontari.