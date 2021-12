Tassi, volpi e animaletti del bosco per il presepe del Parco Valle del Lanza

Una bella passeggiata nel Parco Valle del Lanza nella sua veste invernale può essere l’occasione per scoprire due simpatici presepi realizzati dalla Guardie ecologiche volontarie, che quest’anno hanno raddoppiato sforzi e idee.

Il primo presepe di trova in una delle cave di pietra molera in territorio di Malnate. E’ un presepe galleggiante, posato in una pozza. Ricordiamo che le cave si possono ammirare unicamente dall’esterno, perché l’accesso è vietato per ragioni di sicurezza.

Il secondo presepe è una nuova natività che arricchisce il Boeuch de la Tassera (Buco del tasso), l’unica grotta propriamente detta presente nel territorio del Parco e situata nel comune di Valmorea, nella zona delle sorgenti dell’acquedotto e dell’incubatoio ittico.

Ovviamente nel “buco del tasso” non potevano che essere gli animali i protagonisti della scena: tassi, volpi e altri animaletti del bosco sono stati realizzati dalla Guardia ecologica Sara Bertoncello.