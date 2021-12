Da Varese 10 pullman per la manifestazione di Milano

Nel giorno dello sciopero generale indetto dalle segreterie nazionali di Cgil e Uil, da Varese alla volta di Milano per partecipare alla manifestazione sono partiti dieci pullman, oltre naturalmente ai mezzi privati. In tutto un migliaio lavoratori e pensionati della provincia di Varese si sono ritrovati in piazza Castello per poi raggiungere lArco della pace.

Presenti alla manifestazione anche i segretari provinciali di Cgil e Uil, Stefania Filetti e Antonio Massafra. «È Uno sciopero generale molto sentito da lavoratrici, lavoratori e pensionati – spiegano i due segretari -. Tanti i temi sui quali si è impegnato il sindacato perché la manovra del governo risponda di più alle esigenze di lavoratori dipendenti e pensionati, dal contrasto alla precarietà e al lavoro nero ad una riforma più equa del fisco, da una scuola di qualità a più risorse per la sanità».

