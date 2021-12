A Varese si insedia la commissione urbanistica: è la prima delle 12 previste

Si insedia nella serata di oggi, 28 dicembre 2021 la commissione 4 del consiglio comunale di Varese, dedicata a P.G.T., Mobilità, Urbanistica, Rigenerazione Urbana.

L’appuntamento, anche con i cittadini visto che sarà in videoconferenza trasmessa sul canale youtube del Comune di Varese, è per le 18.

All’ordine del giorno oltre all’insediamento della commissione, anche la nomina di presidente e vicepresidente: in pole position per carica più alta sembra essere il rappresentante PD Domenico Marasciulo.

TUTTI I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

I componenti della commissione sono, per il Partito Democratico Domenico Marasciulo, per Progetto Concittadino Mariagrazia D’Amico, per la Lega Barbara Bison, per il Polo delle Libertà Domenico Esposito, per Varese Praticittà Maria Paola Cocchiere, per Fratelli d’Italia Salvatore Giordano, per Grande Varese Roberto Puricelli, per Varese Ideale Stefano Clerici, per Lavoriamo per Varese Giuseppe Pullara.

LE ALTRE COMMISSIONI