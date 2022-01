Acqua ed edifici pubblici, un webinar di Alfa rivolto ai sindaci

Un seminario online per tutti i sindaci del Varesotto interamente dedicato al tema del controllo sulla qualità dell’acqua negli edifici pubblici come scuole, palestre, sale convegni ecc.

Lo ha organizzato per la prossima settimana Alfa Srl, gestore unico del servizio idrico integrato in provincia di Varese. Lo scopo è quello di informare gli amministratori degli enti comunali sulle nuove normative nazionali ed europee a riguardo, in particolare indicando quali sono le responsabilità specifiche dei sindaci, nella loro veste di autorità sanitaria del territorio che governano.

Novità importanti sono state introdotte soprattutto da una direttiva UE del 2020 che, oltre ad aggiungere nuovi parametri dei quali tenere conto nelle analisi qualitative dell’acqua potabile, ha inserito anche la necessità di valutazione del rischio per i sistemi domestici di distribuzione, definendo le responsabilità dei proprietari, quindi privati e amministratori condominiali, ad esempio, ma anche dei Comuni per gli edifici di loro competenza.

Alfa illustrerà inoltre le iniziative che intende mettere in campo per supportare le amministrazioni locali nel percorso di analisi e controllo che serve a restare in sintonia con le normative vigenti.

Per il gestore idrico sarà pure l’occasione per illustrare il Piano di Sicurezza dell’Acqua (Water Safety Plan) del quale si è dotata e che, coerentemente anche in questo caso con la nuova legislazione in materia, passa da un approccio “di sorveglianza” sui possibili rischi relativi alla qualità dell’acqua potabile erogata a quello “di prevenzione”.