Addio a don Gabriele Crenna, le comunità di Morazzone e Dumenza si stringono nel dolore

Si sono svolte ieri mattina le esequie di don Gabriele Crenna, residente a Domo e già parroco di Dumenza e Due Cossani dal 1992 al 2008.

Il sacerdote fu ordinato dal cardinal Martini nel 1980.



Presenti 40 preti concelebranti, ha presieduto il vicario episcopale di Varese mons. Giuseppe Vegezzi che ha letto il messaggio dell’arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini.

Ha tratteggiato la figura di don Crenna nell’omelia l’arcivescovo metropolita di Gorizia, presidente di Caritas Italiana, vicario generale dell’arcidiocesi di Milano dal 2003 al 20012 e compagno di messa di don Gabriele mons. Carlo Maria Roberto Redaelli.

Numerosi fedeli provenienti anche da Morazzone hanno preso parte al funerale, svoltosi nella parrocchiale di Domo.

Don Gabriele era un prete buono, mite e riservato e apprezzato da tutti che ha attraversato molti anni di malattia.

Il parroco di Porto Valtravaglia don Luca Ciotti ha ringraziato tutti alla fine della cerimonia che si è tenuta nella chiesa della frazione di Domo, in Porto Valtravaglia.