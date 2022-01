Anche quest’anno Radio Montestella va a Sanremo. La storica radio con studi a Saronno e Massa Carrara, ora molto attiva su web, grazie alla collaborazione con Riviera Apuana, seguirà in diretta il dietro le quinte della 72ma edizione del Festival della canzone italiana dall’1 al 5 febbraio.

Un’ora di diretta da Sanremo alle 12.30 e alle 17, nonché brevi flash social durante la giornata con ospiti, curiosità e interviste.

«Inoltre, coinvolgendo i giovani che in futuro potrebbero essere sul palco dell’Ariston, realizzeremo due brevi format televisivi che saranno trasmessi a livello nazionale sul canale 68 del digitale terrestre Bomchannel, il 11 e 18 febbraio alle 19.30 e sulla webtv della radio montestellatv.it – spiega il saronnese Luca Corradini, che ha rispolverato il logo e fatto rinascere la storica Radio Montestella -. Ci potrai ascoltare scaricando gratuitamente la app Radio Montestella per Ios e android, nonché su Amazon Alexa, dal sito www.radiomontestella.it e dai vari aggregatori come tunein. Sui social si potrà seguire la pagina facebook radiomontestella, presente anche su Instagram e Youtube».