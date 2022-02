A Sanremo torna il pubblico: nella prima serata mattatori Fiorello, i Maneskin e Berrettini

Sanremo è ripartito e nella prima serata della 72esima edizione c’era felicità e commozione tra chi partecipava per il ritorno del pubblico al teatro Ariston.

Galleria fotografica Sanremo 2022, le immagini della prima serata 4 di 40

Da quel palco, che l’anno scorso guardava una platea desolatamente vuota le esibizioni sono tornate ad essere vere, partecipate, applaudite: e hanno creato in diversi casi emozioni intense nella kermesse.

CONDUTTORI E OSPITI DELLA PRIMA SERATA

Se l’apertura del festival sancisce il ritorno, per la terza volta, di Amadeus come conduttore e direttore artistico, più sfumata fino all’ultimo stata la lista dei collaboratori,: “valletta” della prima giornata è Ornella Muti: ex sogno erotico degli italiani e ora bella signora sul palco a rappresentare da icona il cinema e il teatro.

Ma il vero uragano, come al solito è stato Fiorello: che misurando a tutti la temperatura, è entrato al grido di “sono la vostra terza dose, sono il vostro booster” e ha tenuto banco con battute semiserie sull’attualità. Tra gli altri ospiti, particolarmente apprezzato è stato Matteo Berrettini, il tennista numero sei al mondo, reduce dagli Australian Open e a Sanremo con tutta la famiglia.

Matteo Berrettini

Ma vere Star sono state i Maneskin, accolti trionfalmente dopo avere vinto Sanremo 2021. Era 11 mesi fa, e da allora non si sono più fermati: dalla vittoria dell’eurovision all’aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

LA GARA

Apre Sanremo Achille Lauro, con “Domenica” una canzone superpop sotto le tante sovrastrutture sceniche, accompagnata dal prestigiosissimo Harlem Gospel Choir. Lauro non ha vestiti strani, come negli anni scorsi, semplicemente perchè non ne ha. Si presenta solo con un paio di pantaloni di pelle e i suoi tatuaggi: ma la parte più “scandalosa” della sua esibizione è quando mima un battesimo per sè in eurovisione.

Dopo di lui si esibisce il vincitore di sanremo Giovani, Yuman con “Ora e qui”: bella voce soul ma niente più. Noemi ha portato una visione di sè diversa con la sua “Ti amo non lo so dire”, mentre Gianni Morandi ci ha fatto ballare il twist con la sua Apri tutte le porte firmata da Jovanotti.



La Rappresentante di Lista è da riascoltare prima di giudicare, anche alcune frasi rischiano di divemtare un tormentone estivo con “Ciao ciao”. Non è chiaro se è più suggestivo il suo outfit o il pezzo, ma Michele Bravi con Inverno dei fiori si è fatto notare. Massimo Ranieri con Lettera di là dal mare ha emozionato piu ancora che per la sua voce, non del tutto in formissima questa sera, per il testo tanto antico quanto d’attualità e per noi varesini è motivo di orgoglio aggiuntivo: il testo è infatti firmato dal varesino Fabio Ilacqua.

In odore già di podio è il pezzo Brividi, di Mahmood & Blanco che a fine serata hanno ottenuto anche la prima posizione provvisoria. Più napoletana (Forse grazie ai testi di Rocco Hunt) che spagnola Ana Mena con la sua “Duecentomila ore”. Gli ultimi sono stati Rkomi con Insuperabile, Dargen D’Amico con Dove si Balla e infine Giusy Ferreri con Miele

LA CLASSIFICA DELLA SERATA

Stilata dalla sala Stampa