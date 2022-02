Il bel testo della canzone di Sanremo per Massimo Ranieri è varesino

E’ uno dei testi più poetici e dall’argomento più importante quello che ha portato Massimo Ranieri a Sanremo, per il suo ritorno, dopo 25 anni, sul palco della città dei fiori, dove aveva vinto con Perdere l’Amore.

Parla di immigrazione, di nostalgia del paese che si lascia, della paura di solcare il mare: argomento allo stesso antico e di stringente attualità: e questo emozionante testo, cantato da uno dei più grandi artisti del panorama italiano, è scritto da un varesino, Fabio Ilacqua, la cui poesia e inventiva è già stata protagonista a Sanremo, quando ha firmato la canzone di Francesco Gabbani che ha vinto l’edizione 2017 del festival, “Occidentali’s Karma”.

Da quel primo successo, Ilacqua ha lavorato per Loredana Bertè, Marco Mengoni, Ornella Vanoni. E ora torna a Sanremo insieme a uno degli interpreti più iconici.

Ecco il testo completo della canzone.

IL TESTO DELLA CANZONE DI MASSIMO RANIERI

Massimo Ranieri

Lettera di là dal mare

di Fabio Ilacqua

La notte non finisce mai

L’America… lontana

Di là dal mare.

Dove piove fortuna, dov’è libertà

E l’acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove.

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio.

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare.

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà…

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!

Amore vedi così buio è

Questo mare

È ferita che non scompare.

Dove va

Il tempo chissà

E gli occhi tacciono

Ma a notte sognano

Il motore che va