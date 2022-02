Elisa in vetta alla prima classifica generale di Sanremo 2022

C’è già un potenziale vincitore, alla fine della seconda serata del festival di Sanremo edizione 2022.

Galleria fotografica Sanremo 2022, le immagini della seconda serata 4 di 43

Alla conclusione del primo ascolto degli ultimi 13 artisti in gara, i giornalisti della sala stampa del festival hanno completato il loro verdetto, e ipotizzano la loro ipotesi di podio: che comprende al primo posto Elisa con la sua “O forse sei tu”, al secondo Mahmood e Blanco, al terzo La rappresentante di lista. Al di sotto del podio, stupiscono in positivo il quarto posto di Dargen D’Amico e in negativo il sedicesimo posto di Achille Lauro.

La seconda serata non ha visto grandi picchi, tranne proprio l’esibizione di Elisa, che ha scalato la classifica generale. Tra le presentazioni degne di nota della serata, il pezzo dell’inossidabile Iva Zanicchi, e la presenza energetica, dopo oltre 20 anni di assenza da quel parco, di Rettore. Potente l’esibizione di Emma, deludente quella delle Vibrazioni.

SUPEROSPITI CHECCO ZALONE E LAURA PAUSINI: PER LEI, MIKA E CATTELAN C’È UN POSTO ALL’EUROVISION

Due i superospiti della serata: e se Checco Zalone ha avuto il ruolo di guastatore, portato fino in fondo con tre sketch che hanno coinvolto rapper non abbastanza poveri, virologi di Cellino san Marco e cenerentole transessuali in quel mix dissacratorio e destinato a far indignare tutti – tranne, curiosamente, i veri destinatari del suo sarcasmo caciarone, cioè l’italietta rozza, ignorante e egoista che cosi realisticamente interpreta – la più grande sopresa l’ha portata con sè Laura Pausini: che dopo aver presentato il suo ultimo singolo, Scatola, scritto da Madame, ha duettato con Mika, accompagnati al triangolo da Alessandro Cattelan: e il perchè di quel bizzarro insieme di persone è stato presto svelato da Amadeus, presentandoli come i prossimi presentatori dell’Eurovision song contest che quest’anno si terrà a Torino.

Co-conduttrice della serata è stata la giovane attrice Lorena Cesarini. Nata a Dakar in Senegal da mamma africana e papà italiano e cresciuta a Roma, Lorena è diventata popolare con la serie “Suburra”, nel ruolo di Isabel, la donna che fa innamorare il protagonista Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi. Emozionatissima, è riuscita comunque a portare a compimento persino un monologo contro il razzismo che ha visto la sua storia protagonista.

LA PRIMA CLASSIFICA GENERALE

1. Elisa – O forse sei tu

2. Mahmood e Blanco – Brividi

3. La rappresentante di lista – Ciao Ciao

4. Dargen D’Amico – Dove si balla

5. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

6. Emma – Ogni volta è così

7. Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

8. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

9. Irama – Ovunque sarai

10. Fabrizio Moro – Sei tu

11. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

12. Noemi – Ti amo non lo so dire

13. Sangiovanni – Farfalle

14. Michele Bravi – Inverno dei fiori

15. Rkomi – Insuperabile

16. Achille Lauro – Domenica

17. Matteo Romano – san

18. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

19. Giusy Ferreri – Miele

20. Iva Zanicchi – Voglio amarti

21. Aka7even – Perfetta così

22. Le Vibrazioni – Tantissimo

23. Yuman – Ora e qui

24, TANANAI – Sesso occasionale

25. Ana Mena – Duecentomila ore

GUARDA TUTTE LE NOTIZIE SU SANREMO 2022

LE GALLERIE FOTOGRAFICHE

La cronaca della prima serata

La cronaca della seconda serata

Matteo Berrettini

I Maneskin

Achille Lauro

Checco Zalone

Laura Pausini