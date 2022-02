Mahmood e Blanco vincono Sanremo 2022, a Massimo Ranieri e a Varese il premio della critica

Mahmood e Blanco vincono Sanremo 2022, la 72esima edizione del festival della canzone Italiana.

A decidere la vittoria è stata l’ultima votazione (equamente divisa tra Televoto, Sala stampa e Demoscopica) tra i tre finalisti, che il televoto ha definito nella prima parte, Elisa, Gianni Morandi, Mahmood e Blanco.

Il premio della critica Mia Martini è andato a Massimo Ranieri, con “lettera di là dal mare”: portando il premio anche Varese, visto che testo e musica sono del varesino Fabio Ilacqua

Premio della sala stampa Lucio Dalla a Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato invece a Fabrizio Moro, con Sei Tu.

Il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, consegnato dai musicisti dell’orchestra, è andato a Elisa con O Forse sei tu.

LA CLASSIFICA, DAL QUARTO AL 25ESIMO POSTO

4. Irama – Ovunque Sarai

5. Sangiovanni – Farfalle

6. Emma – Ogni volta è così

7. La rappresentante di Lista – Ciao ciao

8. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

9. Dargen D’amico – Dove si balla

10. Michele Bravi – Inverno dei fiori

11. Matteo Romano – Virale

12. Fabrizio Moro – Sei tu

13. Axa7even – Perfetta Così

14. Achille Lauro – Domenica

15. Noemi – Ti amo non lo so dire

16. Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

17. Rkomi – Insuperabile

18. Iva Zanicchi – Voglio amarti

19. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

20. Higsnob e Hu – Abbi Cura di te

21. Yuman – Ora e qui

22. Le Vibrazioni . Tantissimo

23. Giusy ferreri – Miele

24. Ana Mena – 200mila ore

25. Tananai – Sesso Occasionale

DALLA FERILLI A MENGONI, I PROTAGONISTI DELLA FINALE

Ultima collaboratrice di Amadeus è stata Sabrina Ferilli, tornata per la terza volta sul palco di Sanremo (La prima nel 1996 come coconduttrice insieme a Pippo Baudo, e la seconda come ospite nel 2002). L’unica che ha affermato fin da subito “Io non farò un monologo” ma che poi ha piazzato le riflessioni più di buon senso di tutto il Festival.

Tra gli ospiti anche Marco Mengoni, che ha esordito cantando “L’Essenziale“, brano che gli ha fatto vincere il festival nel 2013, e con un monologo contro gli haters.

Per l’ultima sera si sono collegati dalla nave da crociera anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti: e per quest’ultimo collegamento a cantare sono stati loro, sulla nave ma anche all’Ariston.

