Sanremo 2022 al via: ecco tutto quello che dovete sapere

Mancano ormai poche ore al Festival di Sanremo, edizione 2022: Martedì 1 febbraio alle 20.30 il festival, condotto per la terza volta da Amadeus, prenderà il via come da tradizione.

In questo articolo, vi diciamo tutto quello che dovete sapere per affrontarlo per bene.

QUANDO E DOVE

Il festival quest’anno è da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Naturalmente, su Rai 1 (Visibile su digitale terrestre ma anche su RaiPlay) a partire dalle 20.30. Subito prima, e subito dopo il telegiornale, per il sesto anno consecutivo ci sarà “PrimaFestival”. Una trasmissione già iniziata il 29 gennaio e condotta da un inedito trio composto da Roberta Capua, Ciro PriellodeiJackalePaola di Benedetto, e racconterà da differenti punti di vista il festival, il suo clima e ciò che accade dietro le quinte.

Anche quest’anno il Festival sarà raccontato anche alla radio dalla sua voce ufficiale, Rai Radio2, che trasmetterа in diretta dal Glass box davanti all’Ariston, ma che sarà anche protagonista del dopofestival sempre «en plein air». la diretta sarà “on air” per radio e web radio ma anche in versione visuale su Rai Play.

CHI PARTECIPA

Quest’anno i partecipanti saranno 25, senza distinzione tra big e giovani: canteranno tutti insieme, le loro canzoni saranno presentate per la prima volta nei primi due giorni. Tutte insieme verranno replicate nella serata di giovedì, mentre venerdì sarà la serata delle cover.

I prescelti per quest’anno sono Achille Lauro, Ana Mena, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi, Yuman, Aka 7even, Ditonellapiaga con Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi,

Highsnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni, Matteo Romano, Sangiovanni, Tananai.

CHI SONO GLI OSPITI

Per quanto riguarda gli ospiti, per ora si sa dei Måneskin, di Cesare Cremonini, Checco Zalone e Laura Pausini. Da considerarsi un po’ ospiti e un po’ guastatori anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Tra gli altri anche i Meduza (Trio di producer dance italiani), Raul Bova e Nino Frassica che presenteranno la nuova stagione di don Matteo. Ma sicuramente con il passare dei giorni ne conosceremo molti di più…

I CONDUTTORI

Conduttore e direttore artistico, come è noto, è Amadeus. Ora è certo però, dopo settimane di misteri, che a fianco a lui ci sarà anche Fiorello.

Meno misteriose le sue coconduttrici, certamente non vallette classiche: Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta, Lorena Cesarini e Drusilla Foer. Un mix super politicamente corretto, che unisce due bellissime donne non più in età da valletta ma ancora ugualmente splendide (Ornella Muti, 66 anni, eSabrina Ferilli, 57 anni) che non hanno bisogno di ulteriori presentazioni, una attrice romana nata in Senegal (Lorena Cesarini, volto di Suburra), una valletta en travesti (Drusilla Foer, 55 anni, all’anagrafe Gianluca Gori) e una attrice nota per la sua parte da protagonista non vedente (Maria Chiara Giannetta, 29 anni, protagonista di Blanca).

Li abbiamo messi tra gli ospiti, ma probabilmente saranno se non tra i conduttori, tra i “guastatori” delle serate anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Vedremo cosa succederà nella nave da crociera ormeggiata al largo di Sanremo dove “risiederanno”.

LE SERATE, UNA PER UNA

LA PRIMA SERATA: MARTEDÌ 1

Ad affiancare il conduttore Amadeus nella serata di apertura ci sono Ornella Muti e Fiorello. Super ospiti i Måneskin, che dopo la vittoria dello scorso anno tornano sul palco della città dei Fiori. Saranno presenti anche i Meduza, trio di producer italiani, tra i più ascoltati nel mondo della musica dance. Raoul Bova e Nino Frassica interverranno per presentare la nuova stagione di “Don Matteo”.

La scaletta della serata prevede l’esibizione della prima metà dei 25 brani in gara (12). Saranno votati dalla Sala stampa, che quest’anno è divisa equamente tra carta stampata, tv e radio.

Questi i cantanti in gara nella sera di martedì, in ordine alfabetico:

Achille Lauro – “Domenica”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giusy Ferreri – “Miele”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Yuman – “Ora e qui”

LA SECONDA SERATA: MERCOLEDÌ 2

Nella seconda serata arriva ad affiancare Amadeus in qualità di co-conduttrice Lorena Cesarini, giovane attrice conosciuta in “Suburra”. Ospite musicale del mercoledì è Laura Pausini. Sul palco salgono gli artisti in gara che non si sono esibiti nella serata inaugurale. La votazione è uguale a quella del martedì (cioè sarà la Sala stampa a giudicare) e riguarderà quindi la seconda metà delle canzoni in competizione (13).

Questi i cantanti in gara nella sera di mercoledì :

Aka 7even – “Perfetta così”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Matteo Romano – “Virale”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

LA TERZA SERATA, GIOVEDÌ 3

Padrona di casa con Amadeus sarà Drusilla Foer attrice, cantante, icona di stile e star del web. Ospite speciale per la serata, Cesare Cremonini.

Nel corso della terza serata saranno riproposte tutte e 25 le canzoni in gara e verrà il turno, come giudice, del pubblico da casa.

I brani saranno infatti giudicati dal Televoto e da una nuova Giuria demoscopica composta da mille consumatori abituali di musica. I voti saranno sommati a quelli delle prime due serate, formando una classifica provvisoria.

LA QUARTA SERATA, VENERDÌ 4

La quarta serata è quella delle cover: ogni artista ha scelto un pezzo del passato (dagli Anni 60 agli Anni 90) da rivisitare con l’aiuto (facoltativo, non tutti lo utilizzeranno) di un ospite.

Questi i brani, i cantanti, e gli eventuali ospiti:

Achille Lauro canterà Sei bellissima, di Loredana Bertè, con Loredana Bertè

Aka 7even canterà Cambiare di Alex Baroni, con Arisa

Ana Mena canterà un Medley con Rocco Hunt

Gianni Morandi canterà un Medley con Mousse T

Iva Zanicchi canterà Canzone di Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva

Massimo Ranieri canterà Anna verrà di Pino Daniele con Nek

Michele Bravi canterà Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi di Lucio Battisti

Rkomi canterà un Medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

Sangiovanni canterà A muso duro di Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia

Elisa canterà What a Feeling di Irene Cara, da Flashdance.

Emma canterà Baby One More Time di Britney Spears con Francesca Michielin

Ditonellapiaga e Rettore canteranno Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli

Mahmood e Blanco canteranno Il cielo in una stanza di Gino Paoli.

Giusy Ferreri canterà Io vivrò senza te di Lucio Battisti con Andy dei Bluvertigo

Giovanni Truppi canterà Nella mia ora di libertà di Fabrizio De Andrè con Vinicio Capossela

Fabrizio Moro canterà Uomini soli dei Pooh

Highsnob e Hu canteranno Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco con Mr Rain

Irama canterà La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani con Gianluca Grignani

La Rappresentante di Lista canterà Be My Baby delle The Ronettes con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Noemi canterà You Make Me Feel (Like A Natural Woman) di Aretha Franklin

Dargen D’Amico canterà La bambola di Patty Pravo

Le Vibrazioni canteranno Live and Let Die di Paul McCartney con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio

Yuman canterà My Way di Frank Sinatra con Rita Marcotulli

Tananai canterà A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà con Rose Chemical

Matteo Romano canterà Your Song di Elton John con Malika Ayane

Regina della serata sarà Maria Chiara Giannetta, la capitana Anna Olivieri di “Don Matteo” e star della fiction “Blanca” di Raiuno.

A giudicare queste esibizioni saranno Televoto (vale il 34%), Demoscopica (33%) e Sala stampa (33%).

LA SERATA FINALE, SABATO 5

Nell’ultima serata arriva sul palco Sabrina Ferilli, che torna per la terza volta sul palco di Sanremo (La prima nel 1996 come coconduttrice insieme a Pippo Baudo, e la seconda come ospite nel 2002). Come ospiti interverrano sul palco anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti, protagonisti durante la settimana di eventi che si terranno su una nave da crociera ormeggiata davanti a Sanremo. Nel corso della finale, i 25 Artisti torneranno a esibirsi con i loro brani.

Nell’ultima serata sarà soltanto il Televoto a decidere la classifica, che andrà a sommarsi a quella delle serate precedenti.

Da questa graduatoria usciranno tre finalisti: i voti saranno azzerati e un’ultima votazione (equamente divisa tra Televoto, Sala stampa e Demoscopica) deciderà il vincitore del Festival di Sanremo 2022.