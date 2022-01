Chiude per una notte lo svincolo di Saronno

Una notte di chiusura per lo svincolo autostradale di Saronno.

Per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso, e in uscita per chi proviene da Chiasso.

La limitazione come detto è solo in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 febbraio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Turate o di Origgio Uboldo.