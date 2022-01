Code chilometriche per un tampone all’hub di Gallarate

È caos tamponi a Gallarate questa mattina, lunedì 3 gennaio. Il nuovo hub vaccini e tamponi allestito nell’ex-caserma dell’Aeronautica è stato preso d’assalto questa mattina, sin dall’apertura, da centinaia di auto che si sono messe in coda e hanno bloccato la Strada Statale del Sempione fino all’allacciamento con la ss 336 della Malpensa (nella foto di Andrea Di Bartolo, pubblicata in Sei di Samarate Se). Ricordiamo che le linee tamponi di Gallarate sono dedicate a tre tipologie di cittadini: i sintomatici, coloro che sono a fine isolamento, chi rientra dall’estero.

In molti stanno segnalando problemi di vario genere. Ad una donna di Parabiago è stato negato il tampone perchè «non sono residente in provincia di Varese», un altro cittadino della provincia di Varese, invece, si è dovuto fare la coda due volte in quanto non aveva l’attestato di fine quarantena in versione cartacea «lo avevo in versione pdf ma non lo hanno accettato. Sono dovuto tornare in fondo alla coda, dopo averlo stampato, e dopo due ore e mezzo sono ancora lontano dalla meta» – ci racconta Stefano.

Anche per il gallaratese Diego storia simile: «Se qualcuno ha intenzione di andare all’hub di Gallarate lo sconsiglio. Dopo aver fatto 2 volte la coda per oltre 2 ore, mi hanno sempre rimbalzato con la scusa che hanno la precedenza gli appuntamenti, di riprovarci, di rimettersi in coda che magari se la coda interna diminuisce avrebbero fatto entrare chi come me aveva il foglio dell’isolamento. Anche medico di base impossibilitato a prendere prenotazioni causa sito e numeri di telefono Ats bloccati».

In molti, infatti, sono finiti nell’incubo della quarantena infinita proprio a causa del malfunzionamento dei sistemi di prenotazione di Ats.