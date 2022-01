Continuano on line gli incontri alla Biblioteca “Bruna Brambilla” dell’Istituto Anna Frank in via Carnia 155 a Varese.

Mercoledì 26 gennaio alle 17.45 Linda Terziroli presenta Antonio Armano, autore del libro “Il ragazzo nel bunker“.

LA SINOSSI DEL LIBRO

1943. L’ombra della liquidazione incombeva sul ghetto di Drohobycz, una cittadina polacca ai piedi dei Carpazi. Gli ebrei scampati a due anni di occupazione nazista sapevano di essere condannati e cercarono di nascondersi in attesa dell’Armata rossa. Alcuni di loro, raccolti attorno alle famiglie Mayer e Schwartz, spesero le ultime risorse per costruire un bunker sotto una villa. Sedici persone, poi diventate quarantasei, si seppellirono in un buco di pochi metri. In quella comunità clandestina si pregava e si faceva l’amore, si cantavano canzoni yiddish, si giocava a scacchi e si litigava, sospesi tra il dolore per le atrocità vissute e il terrore di essere scoperti. Antonio Armano fa rivivere un luogo distrutto per sempre prima dalla Shoah e poi dal comunismo. Un mondo di mistici chassidim, affaristi senza scrupoli, eroi anonimi, personaggi romanzeschi.Un mondo di persecuzioni, vendette feroci e ostilità inestinguibili nel quale gli ebrei, una volta usciti dalle loro tombe, dovettero riprendere a fuggire.

GLI AUTORI

Antonio Armano ha studiato lingue slave (russo e ceco) e viaggiato nei paesi dell’Est. Giornalista e scrittore, ha pubblicato diversi libri tra cui “Maledizioni. Processi, sequestri e censure a scrittori e editori in Italia dal dopoguerra a oggi, anzi domani” (Bur), finalista al premio Viareggio nel 2014.

Nel 2019 ha vinto il premio Parise per un reportage con un servizio sul viaggio delle badanti da Leopold all’Italia, edito da Millennium, il mensile di approfondimento del Fatto Quotidiano. Per Piemme ha pubblicato Il ragazzo nel bunker (2021), su una vicenda di Shoah nella quale si è imbattuto in Ucraina.

Linda Terziroli, laureata in Lettere Moderne con una tesi dedicata a Guido Morselli, insegna lettere presso la scuola “A.Frank. Ha collaborato con “La Provincia di Varese” e con “Lombardia Nord Ovest”. Scrive su Pangea.news e su L’intellettuale dissidente. Ha pubblicato per Castelvecchi “Un pacchetto di Gauloises”, biografia di Guido Morselli.

COME PARTECIPARE

L’appuntamento si terrà su zoom: qui il link per collegarsi (ID riunione: 879 5761 3685 – Passcode: 279020)