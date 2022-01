Il Covid ferma la Paffoni: rinviata Omegna – Robur 

Anche il basket fa i conti con il Covid. La Paffoni Omegna, prossimo avversario in campionato della Robur et Fides, ha diverse positività in squadra e quindi non potrà affrontare la gara prevista sabato 8 gennaio alle ore 21.00 al “Pala Battisti”.

In attesa della data del recupero, il prossimo impegno per i gialloblu varesini sarà domenica 16 gennaio contro la Libertas Livorno al Campus.