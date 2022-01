È di nuovo funzionante il modulo on line per richiedere ad Ats il certificato del tampone

È stato ripristinato il modulo di segnalazione per mancata ricezione del risultato legato al tampone ( Clicca qui per accedere alla pagina di Ats Insubria).

Dopo aver messo on line un sistema di richiesta per chi non riceve il risultato oltre le 48 ore dall’esecuzione dell’esame, Ats Insubria aveva ricevuto un’enorme quantità di segnalazioni, moltissime, però, anche per richieste di tamponi eseguiti il giorno stesso o il giorno prima. Una quantità che ha subito intasato il servizio.

Per alcuni giorni, la casella relativa alla data di effettuazione del test è rimasta bloccata al 21 gennaio. Molti ci avevano segnalato questa anomalia che, di fatto, impiega d procedere e completare la richiesta.

Da questa mattina il servizio è tornato funzionante anche nella parte legata alla data di esecuzione del tampone. Ats Insubria raccomanda, però, di utilizzare il modulo solo se la mancata ricezione è superiore alle 48 ore dall’esecuzione del tampone.