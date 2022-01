Lavori manuali: quando l’hobby diventa lavoro

I lavori fai da te sono una passione nonché una professione da coltivare e da preservare. In un periodo storico in cui a comandare è la velocità, prendersi il giusto tempo da dedicare a lavorazioni manuali risulta quasi un’azione anticonformista. Gli appassionati delle creazioni fai da te sono sicuramente un’eccezione dei nostri tempi ma sono indispensabili per portare avanti tradizioni e lavori che richiedono una certa precisione e una determinata meticolosità. Per esempio, la pazienza di un falegname, l’accuratezza di un fabbro, la precisione di un idraulico, la diligenza di un giardiniere sono valori che si distanziano anni luce dalla rapidità a cui siamo oggi abituati. Non costituiscono categoria a parte gli hobbisti che si dedicano alla realizzazione lenta e paziente di creazioni manifatturiere, talvolta vere opere d’arte.

Se da un lato al giorno d’oggi siamo abituati a rapide connessioni, prontezza e velocità, a guardare avanti senza perdere un minuto, dall’altro riconosciamo l’importanza della lentezza dei lavori manuali. Ed è per questo che, in alcuni casi, un hobby diventa un lavoro.

Creare un proprio laboratorio

Non c’è cosa più bella di quando l’hobby diventa lavoro. Immagina di poterti dedicare completamente e tutto il giorno a ciò che ami davvero: il risultato è un misto tra soddisfazione e gratitudine senza eguali. Affinchè la trasformazione avvenga, è necessario seguire brevi e piccoli passi per raggiungere l’obiettivo di costruire un vero e proprio laboratorio personale.

Innanzitutto, fai in modo che quei pochi ed essenziali strumenti di lavoro che ti hanno permesso di iniziare a coltivare l’hobby aumentino tramite l’acquisto di articoli in vendita su siti di ferramenta online. Il vantaggio di acquistare tutti gli accessori online sta nella possibilità di approfittare di offerte e di rimanere sempre aggiornato sulle novità del settore. Questo ti consente di avere a disposizione utensili innovativi e talune volte molto più precisi rispetto a modelli tradizionali. Le nuove proposte di attrezzi per lavori fai da te si caratterizzano anche per un’impugnatura più ergonomica che, a lungo andare, risulta d’aiuto per le lavorazioni a mano ed evita la formazione di ferite.

Assicurati di avere spazio disponibile: che sia un garage o una casetta in legno, creare un vero e proprio laboratorio significa riuscire ad avere in uno spazio raccolto tutto l’occorrente in maniera organizzata. Una buona organizzazione dei materiali e degli utensili è anche un valido suggerimento per avere a vista e a portata di mano tutti gli strumenti presenti. Ciò ottimizza i tempi soprattutto nei periodi di lavoro più intensi. Il posto che scegli come officina non deve essere umido per non deteriorare gli attrezzi in legno e deve essere ventilato, in quanto il cambio d’aria è sempre necessario soprattutto quando si svolgono lavoro di verniciatura.

Ritornando al discorso dell’ottimizzazione degli spazi, acquistare dei banchi da lavoro riduce la necessità di provvedere all’acquisto di differenti tavole d’appoggio e contenitori vari. Ciò non toglie che scaffali e ripiani restano sempre utili. L’importante è che siano solidi e stabili.

Nell’allestimento del proprio laboratorio fai molta attenzione all’illuminazione e cerca di scegliere posti facilmente raggiungibili dalla luce solare. In caso contrario serviti di luci artificiali nella tonalità e nella potenza adeguata. Evita di lavorare in zona d’ombra perché stanca la vista e alterano la sicurezza del lavoro. Trattandosi di lavori manuali, la perizia con cui si rifiniscono le manifatture richiede un lungo e lento impiego della vista: in alcuni casi proteggi gli occhi con determinate protezioni e occhiali speciali, che trovi in qualsiasi punto vendita di ferramenta.

I lavori manuali si definiscono nelle finiture perfette e attente ai dettagli. Chi pratica lavori manuali è solitamente una persona minuziosa che non lascia nulla al caso e che ama rimanere a lungo nella propria officina come se fosse un castello protetto. Per questo motivo creare un laboratorio per lavori manuali fai da te secondo i propri comfort è un passo importante per fare dell’hobby un lavoro.