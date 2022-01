Maurizio De Tomasi nuovo coordinatore di Samarate Città Viva

Avvicendamento in Samarate Città Viva, la lista civica ormai “storica” di Samarate, con l’ingresso di Maurizio De Tomasi, «persona di grande equilibrio animato da una grande passione per la politica saprà essere un interlocutore competente, aperto al dialogo e alla collaborazione per favorire l’amministrazione della nostra città», scrivono quelli della lista civica che ha alle spalle ormai oltre un decennio di storia.

De Tomasi prende il posto di Stefanie Vismara, costretta per impegni di lavoro a lasciare l’incarico di coordinatrice del gruppo. «La ringraziamo per il prezioso lavoro svolto e per l’impegno profuso, le auguriamo tante soddisfazioni e successi nella sua nuova attività lavorativa».

La lista civica Samarate Città Viva è presente in consiglio comunale nelle file della minoranza con Giovanni Borsani, già candidato sindaco nel 2015, consigliere comunale 2015-2018, subentrato poi nel luglio 2020 a Paolo Bossi nell’ultima consigliatura..