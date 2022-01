Mondonico: un piccolo borgo della Valganna tutto da scoprire

Mondonico è una frazione del comune della Valganna, situato sull’omonimo monte.

Un borgo che offre punti panoramici veramente incredibili sulle valli della provincia di Varese. Nonostante la strada stretta, è facilmente raggiungibile in auto, sia da Ganna che da Bedero Valcuvia.

Come raggiungere Mondonico

Mondonico è raggiungibile sia in auto, che a piedi. Nel primo caso partiremo da Ganna (via Mondonico) o da Bedero Valcuvia (via Madonna degli Alpini), in entrambi i casi è la strada è semplice, pur dovendo comunque affrontarsi alcuni tratti parecchio stretti. Arrivati in paese troveremo un parcheggio in via Giuseppe Garibaldi. Se vogliamo raggiungere il borgo a piedi da Ganna ci basterà seguire la strada (via Mondonico). Invece, partendo da Bedero Valcuvia percorreremo la Linea Cadorna, dove passeggeremo circondati da manufatti e trincee della Frontiera Nord, fino a raggiungere via Giuseppe Garibaldi.

Mondonico si trova poco lontano da un altro punto molto apprezzato della Valganna, la Torbiera di Ganna. Un luogo che in inverno regala un’esperienza davvero affascinante.