A Mornago un postazione permanente del 118

L’anno 2022 inizia con una buona notizia per tutto il territorio del Comune di Mornago. Dopo anni di attesa, la Varesina Emergenza Onlus ottiene dall’A.R.E.U. una postazione operativa 118 di pronto intervento, attiva per il momento 12 ore.

Fondata il 7 giugno 2016 per volontà e determinazione delle socie titolari Mara Busana, Francesca Nigro e successivamente di Silvia Pucci, questa realtà è cresciuta notevolmente nel tempo, arrivando ad avere 15 dipendenti, 10 volontari e 6 ambulanze. Una collaborazione fattiva anche con il Comune di Mornago che ha messo a disposizione della cooperativa sociale l’attuale sede operativa di proprietà comunale sita nella frazione di Montonate in via Via San Carlo Borromeo 12.

«Abbiamo da subito creduto nell’operato della Varesina Emergenza – afferma il sindaco Tamborini Davide –, fin dall’inizio della collaborazione, l’obiettivo era quello di ottenere una postazione operativa 118. Negli anni abbiamo collaborato con loro dando spazi pubblici per la formazione del personale ottenendo in cambio la loro presenza gratuita nelle manifestazioni svoltesi sul nostro territorio».

«Il merito di questo risultato va certamente alla dedizione e alla bontà del lavoro svolto in questi anni del personale della Varesina Emergenza – dichiara l’assessore ai servizi sociali Maurizio Bigarella – Il vantaggio per tutto il territorio è sicuramente notevole e avere a pochi minuti un primo soccorso è un valore aggiunto al Comune di Mornago».

«La cooperativa sociale – spiegano Mara Busana e Francesca Nigro – nel 2021 ha fatto più di 7700 servizi tra cui 2500 di dialisi e più di 3000 per Covid-19. Abbiamo collaborato e prestato la nostra operatività in vari eventi sportivi a livello provinciale come i recenti campionati europei di canottaggio del 2021. Ci siamo sempre dedicati agli investimenti negli anni con la massima dedizione e siamo stati capaci di ottenere questo riconoscimento che ci permetterà di proseguire con vigore verso altri traguardi più ambiziosi».