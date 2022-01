Open day dell’asilo Tallachini: dal nido alla scuola dell’infanzia

Una mattinata di apertura straordinaria all’asilo Tallachini di Masnago con l’open day di sabato 15 gennaio dalle ore 9.30 alle 12.30 , per consentire alle famiglie di conoscere gli spazi e i servizi di nido e scuola dell’infanzia.

“La nostra è una scuola ricca di storia – spiega suor Gioia, coordinatrice della scuola – abbiamo appena festeggiato i 125 anni della Fondazione, siamo parte fondante di questa comunità. Da qui sono passate generazioni e generazioni di bambini che ora portano i loro figli ancora da noi perché si sentono ancora parte di questa grande famiglia”. Un valore non comune riconosciuto alla scuola dalle famiglie che gravitano su Masnago.

Dal nido alla sezione primavera fino alla scuola materna: l’asilo Tallachini offre un percorso di crescita completo. Nel corso degli anni tante cose sono cambiate «e tante cambieranno ancora perché vogliamo il meglio per i nostri bambini – prevede la coordinatrice – Una sola cosa però non cambierà mai: la passione e l’amore che troveranno da parte di tutte le nostre maestre che con il loro affetto non smettono mai di farli sentire a casa».

La scuola che mette al centro il bambino «e per modello ha Gesù – aggiunge suor Gioia – quindi cercheremo di farli crescere in “ sapienza età e grazia” ognuno proprio così com’è accolto e amato da Dio».

Quest’anno è stato rinnovato il giardino non solo per il gioco, ma per una vera attività didattica, con un nuovo percorso sensoriale e spazi per l’attività di giardinaggio. L’asilo Tallachini ha anche intrapreso il percorso per diventare una scuola “green”.

Per maggiori informazioni consultare il sito della scuola a questo link.