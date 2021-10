I bambini colorano Masnago per i 125 anni dell’asilo Tallachini

Tanti percorsi, tanti colori e infine la spensieratezza di un picnic condiviso sul prato del Parco Mantegazza, tra giochi e sorrisi. Così domenica 10 ottobre i bambini e le famiglie dell’asilo di Masnago hanno festeggiato i 125 anni della scuola gestita dalla Fondazione Tallachini, ente da sempre impegnato nella cura cura dei più piccoli e che oggi offre alle famiglie i servizi di nido, sezione primavera e scuola dell’infanzia.

La giornata di festa si è aperta in mattinata con una “Camminata a colori”, con i bambini delle diverse sezioni dell’asilo sono partiti da diversi punti di Masnago per arrivare in cima al Castello e si è conclusa nel pomeriggio con una serie di giochi organizzati dall’associazione Genitori dopo il picnic nel Parco Mantegazza a base di “polenta e bruscitt” cui hanno partecipato oltre 250 persone tra bambini, genitori, educatori e amici dell’asilo.

Toccante, dopo la messa per l’asilo celebrata nella chiesa di Masnago da don Giampietro, la cerimonia che ha premiato il personale in servizio da oltre 10 anni in asilo e cui hanno partecipato anche il sindaco Davide Galimberti e gli assessori Rossella Dimaggio (servizi educativi) Roberto Molinari (servizi sociali). Un riconoscimento simbolico per “essersi messi ogni giorno al servizio dei bambini e della loro crescita”.

«Non vogliamo essere un ente che dispensa un servizio, ma una realtà compartecipata dove c’è spazio per tutti, dove ognuno può portare il proprio contributo e le proprie competenze», ha detto Carlo Bianchi, presidente della Fondazione Tallachini, sottolineando l’importanza di festeggiare tutti insieme, scuola e famiglie, questo importante traguardo, seppur con tutti i limiti dovuti alla pandemia.

« Sono 125 anni che la Fondazione Enrico e Cesare Tallachini, a Masnago, si occupa dei più piccoli – ha aggiunto – Si è occupata dei nostri genitori, si è occupata di noi, si è occupata e si sta occupando dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ma l’asilo non è una realtà isolata. Vive e deve vivere all’interno della nostra comunità e dalla comunità deve ricevere sempre nuovi stimoli e nuovo sostegno morale, perché tutta la comunità partecipa all’educazione dei bambini, e sostegno materiale perché ognuno può contribuite con le proprie attitudini, capacità e tempo».

Un ringraziamento particolare in questo senso hanno ricevuto l’associazione genitori, l’associazione Amici della Fondazione e anche le famiglie che lo scorso anno, nonostante le difficoltà, hanno pagato per intero la retta o quasi, anche nei periodi di chiusura, e le persone della comunità che hanno contribuito con delle donazioni al sostegno economico dell’asilo che accoglie oggi oltre 130 bambini.