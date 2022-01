Open day virtuali. Il Comune di Varese mette online i video di nidi e materne

I nidi e le scuole dell’infanzia di Varese si presentano online ai genitori. Anche quest’anno dunque sarà possibile visitare “virtualmente” i servizi e le proposte del Comune di Varese per i bambini dagli 0 ai 6 anni. Questo per dare modo ai genitori e alle famiglie di conoscere da vicino le proposte di nidi e scuole dell’infanzia varesine in tutta sicurezza, vista la situazione pandemica ancora in corso.

Sul sito del Comune di Varese si possono già visionare i primi video realizzati in alcune scuole dell’infanzia. Nei prossimi giorni verranno caricati quelli relativi alle altre scuole e ai nidi. Un modo per entrare nella quotidianità scolastica e conoscere la realtà educativa proposta. Per guardare i video basta accedere a questo link.

Inoltre, i genitori potranno approfondire i progetti educativi contattando telefonicamente le scuole per fissare un appuntamento.

«Creare un’alleanza educativa, per e con i bambini e le bambine della città, è il nostro obiettivo – spiega l’assessore Rossella Dimaggio – per questo, nonostante la situazione legata alla pandemia, abbiamo cercato un modo per aprire lo stesso le nostre scuola alle famiglie, seppur per ora in modo virtuale. Ci auguriamo che al più presto si possa tornare anche a rivedersi di persona ma per ora i nostri uffici sono a completa disposizione dei genitori per fornire tutte le informazioni necessarie ad una scelta consapevole della scuola per i nostri figli».

Le iscrizioni agli asili nido comunali sono aperte fino alla fine di marzo. La prima fase di iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali si chiuderanno alla fine di gennaio. Nei prossimi mesi poi verranno riaperte per quelle suppletive.