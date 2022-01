Quirinale, cominciata la quarta votazione tra astensioni e schede bianche

Puntualissima alle 11 è cominciata la quarta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica, la prima con il quorum a 505 dopo il nulla di fatto dei primi tre giorni di scrutinio. Una votazione che anche oggi sembrerebbe potersi risolvere con un nulla di fatto viste le dichiarazioni dei gruppi politici che hanno preceduto l’apertura delle urne.

La coalizione di centrodestra ha fatto sapere che non parteciperà al voto e ha dichiarata di voler proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Pd, Leu e M5S, ma anche Italia Viva,, hanno optato per la scheda bianca e tutti insieme contano 449 grandi elettori. +Europa e Azione, 5 voti in tutto, insisteranno su Marta Cartabia.