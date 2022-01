Sacchi di rifiuti abbandonati al confine tra Mercallo e Sesto Calende

Un carico di rifiuti, tra piastrelle e scarti di edilizia, è stato abbandonato ai margini di una strada sterrata al confine tra Mercallo e Sesto Calende.

Le foto sono state pubblicate questa mattina, sulla pagina Facebook del Comune e mostrano una fila di borse della spesa cariche di materiale da smaltire.

«Non ci sono parole per definire questi gesti di inciviltà – commenta il sindaco Andrea Tessarolo -. Anche perché questo tipo di rifiuti può essere facilmente portato alla piattaforma ecologica. Tra l’altro il materiale era già diviso, quindi sarebbe bastato aspettare sabato mattina per portarlo in discarica».

Il ritrovamento del materiale è avvenuto in un sentiero nei pressi di via Oriano, la strada che collega Mercallo alla frazione di Sesto Calende.