A Saltrio salgono i contagi: manifestazioni pubbliche sospese per tutto il mese di gennaio

Anche Saltrio sta facendo i conti con una rapida crescita dei contagi da Covid.

Negli ultimi giorni si è arrivati a sfiorare i 100 casi e il sindaco Maurizio Zanuso ha scritto una lettera ai suoi concittadini non solo per aggiornarli sulla situazione sanitaria in paese, ma anche per chiedere a tutti la massima collaborazione.

«I dati forniti da Regione Lombardia per il nostro paese confermano 97 cittadini di Saltrio positivi, praticamente il doppio di quelli segnalati l’anno scorso nello stesso periodo – spiega Zanuso – Dalle informazioni disponibili sono quasi tutti a casa con sintomi simili a quelli di una forte influenza, ma molti anche asintomatici. In questa nuova ondata di contagi, apparentemente anche per l’alto numero di vaccinati, non sono segnalate situazioni gravi e i ricoveri sono al momento molto limitati. Il decorso si svolge a casa, in isolamento familiare, e richiede a tutti, in particolare ai giovani, di applicare tassativamente le misure di prevenzione essenziali per prevenire la diffusione del virus e proteggere le persone più fragili».

A Saltrio, per prudenza, tutte le manifestazioni pubbliche sono sospese per tutto il mese di gennaio.

Il sindaco ricorda che è obbligatorio rispettare tutte le norme in materia di green pass, dispositivi di protezione e distanziamento sociale per l’accesso ai locali pubblici.

Zanuso, infine, ricorda che il Comune, anche grazie alla collaborazione della Protezione civile e dei volontari, è sempre il punto di riferimento per ogni eventuale richiesta o segnalazione di interventi d’emergenza che si rendessero necessari.

Qui il testo integrale della lettera ai cittadini di Saltrio