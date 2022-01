Un trasporto eccezionale manda in tilt il traffico al confine fra Lavena Ponte Tresa e Lugano

Problemi questa mattina, mercoledì 26 gennaio nella zona di valico di Lavena Ponte Tresa per un trasporto eccezionale che ha bloccato la circolazione in territorio elvetico fra Ponte Tresa e Lugano.

Il fatto è avvenuto di prima mattina, passate le 6, ma ancora attorno alle 8.20 il traffico in direzione Lavena Ponte Tresa venendo da Porto Ceresio risultva bloccato già da Brusimpiano. Pesanti le ripercussioni sul traffico privato ma anche per il trasporto pubblico locale. In un post di Autolinee Varesine si avvertiva del traffico completamente bloccato e dei forti ritardi sulla linea N11 (Varese-Ghirla-Ponte Tresa) ed N06 (Bisuschio-Lavena Ponte Tresa).

La situazione si è sbloccata poco prima delle 10 del mattino.