Domenica 18 maggio la XVII edizione della cronoscalata Brusimpiano-Madonna di Ardena

Domenica 18 maggio torna la Brusimpiano-Madonna di Ardena, la cronoscalata aperta a ciclisti e podisti che si cimenteranno senza scopi agonistici sui 3,5 km di strada che portano dal lago Ceresio fino al Santuario. La manifestazione è giunta alla 17° edizione ed è organizzata da Società ciclistica “Alfredo Binda”, gruppo Amici del Cuvignone, Pro Loco e Parrocchia di Ardena e ha il patrocinio della Provincia.

Tutti possono partecipare e non sarà stilata una classifica. All’arrivo, dove sarà aperto un punto ristoro, sono previsti premi a ciascun iscritto. Verrà inoltre messa in palio (per sorteggio) una coppa, che in questo caso non è il classico trofeo da conservare in una bacheca ma un bel salume offerto dalla trattoria “Il Grottino” di Ardena.

Con l’evento di domenica continua una storia iniziata nel 2006 e sempre rimasta fedele agli scopi originari: raccogliere fondi da destinare a chi ha bisogno e valorizzare la bella località di Ardena col suo balcone panoramico sul lago e il santuario seicentesco con il quadro della Madonna e del Divin Infante.

L’iscrizione (10 euro) può essere fatta la mattina stessa dell’evento. Per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni è stato stabilito l’obbligo di compilare un modulo di adesione firmato da un genitore.

La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione meteo e prevede partenze alla francese (ci si iscrive e si va al via scegliendo il momento purchè compreso tra le 8.30 e le 12.00).

Per tenersi aggiornati si consulti la pagina facebook degli Amici del Cuvignone.