Malnate piange la scomparsa del Maresciallo Agostino Marsico

Per anni è stato maresciallo della stazione dei Carabinieri di Malnate. Per questo la morte di Agostino Marsico lascia il segno nella comunità malnatese. L’Amministrazione Comunale ha espresso profonda vicinanza alla famiglia, ricordando il maresciallo come figura di riferimento cittadina e servitore leale dello Stato. «Un grande carabiniere — si legge nel ricordo dei familiari, in particolare del figlio Luca — e, per noi figli, il padre che tutti avrebbero voluto avere».

Agostino Marsico si è spento nella notte di giovedì 12 giugno a 91 anni. I funerali si terranno venerdì 13 giugno alle ore 14.30 nella chiesa di Ardena.

Anche la Sezione di Malnate dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha voluto ricordare la figura di Marsico. Il presidente Stefano Fratus, insieme a tutta la Sezione, ha rivolto le più sentite condoglianze alla famiglia.