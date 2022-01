“Tu sei un valore”, la mostra a Cassano Magnago

“Tu sei un valore – le donne di Rose” è la mostra organizzata dalla comunità pastorale san Maurizio di Cassano Magnago e dal centro culturale San Filippo Neri, in patrocinio con il Comune: sarà visitabile dal 29 gennaio al 5 febbraio, nella ex chiesa di San Giulio.

L’inaugurazione sarà domenica 30 gennaio, alle 10.30. Per lunedì 31 gennaio, invece, è in programma un incontro di presentazione, alle 21, sempre nella ex chiesa, intitolato “Da cosa si può ripartire a vivere? Testimonianze in videocollegamento con l’Uganda”.

Testimonianze dall’Uganda

Kireka è il quartiere più popoloso di Kampala, dove vivono molte donne delle tribù degli Ancholi, fuggite dall’Uganda settentrionale nel 1986, durante la guerra; erano in fuga dagli uomini che avevano attaccato i loro villaggi, alla ricerca di donne da rapire e da schiavizzare, costringendole a commettere azioni terribili.

Quando Rose cominciò a lavorare nel loro slum, scoprì che non volevano curarsi poiché non volevano vivere: erano consumate dall’Aids e avevano compiuto atti indicibili, che valore poteva ancora avere la loro vita?

Rose, grazie all’amicizia con don Luigi Giussani, aveva conosciuto Dio e la fede cristiana. Rose, dunque, iniziò a stare con le donne ugandesi, che riscoprirono il loro valore e la loro dignità, ricominciando a prendersi cura dei propri figli. Queste donne lavorano dalle 8 alle 10 ore al giorno per ridurre enormi macigni a ghiaia da rivendere ai costruttori, realizzano migliaia di collane in carta riciclata che poi vendono per farsi aiutare a costruire 2 scuole dove possano studiare i figli, essere educati a ciò che può rendere un cuore inarrestabile: la certezza di essere amato.