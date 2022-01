Un anno con Legambiente, con il servizio civile (anche a Varese)

Si chiama “Attivare per salvaguardare” il progetto di servizio civile di Legambiente in Lombardia. Che prevede anche due posti – per un anno – a Legambiente Varese.

«Attivare per salvaguardare è un progetto regionale di Legambiente Lombardia, per la promozione della sostenibilità ambientale da vari punti di vista, dalla componente educativa alle singole campagne che Legambiente promuove» spiega Valentina Minazzi, del cigno verde varesino (qui tutte le info).

«È un progetto che coinvolge anche i circoli locali e favorisce l’interscambio di esperienze». Sono in totale 22 i posti in Lombardia, di cui due presso il circolo di Varese. «È un circolo che fa in qualche modo anche da coordinamento provinciale e quindi ci si muoverà anche in accordo con gli altri circoli per varie attività».

Il servizio civile – per qualunque progetto e in ogni parte d’Italia – prevede 25 ore settimanali, a fronte di un rimborso di 444,30 euro mensili. C’è anche una attività di formazione generale e specifica, per almeno 80 ore, «che faremo in parte a Milano, in parte sul territorio».

La domanda scade il prossimo 26 gennaio, alle 14: ci si candida solo attraverso l’apposita piattaforma online, qui. I progetti dovrebbero partire tra maggio e giugno 2022, il servizio ha poi una durata di un anno.