Il virus ferma il mercatino dell’arte nel borgo di Castiglione Olona

Doveva essere il primo weekend all’insegna dell’arte del 2022, ma la situazione pandemica, con la rapida crescita dei contagi, ha costretto gli organizzatori ad annullare tutti gli appuntamenti del fine settimana.

L’associazione artistica KubeArt, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha deciso di sospendere l’appuntamento con il Mercatino dell’Artista previsto per domenica 16 gennaio e la mostra collettiva “10 Artisti per Castiglione Olona”.

Gli eventi saranno riproposti non appena possibile.