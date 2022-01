A tutto webinar con la Camera di Commercio di Varese

La Camera di Commercio di Varese per questo avvio d’anno ha programmato una serie di webinar che toccheranno temi legati all’attività del Registro Imprese, alla digitalizzazione, ai progetti degli aspiranti imprenditori, alla salvaguardia ambientale e alla tutela di marchi e brevetti.

Il primo incontro online è fissato già per domani, giovedì 13 gennaio (ore 15-17), con un’iniziativa rivolta a illustrare DIRE, il servizio web per compilare e inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese. Tra le novità, la possibilità di effettuare il deposito di bilanci senza presentazione dell’elenco soci oppure con riconferma di quello precedente. Si possono, inoltre, predisporre e inviare adempimenti di legge, come previsto dalla Comunicazione Unica d’Impresa, per esempio il domicilio digitale/PEC, le variazioni di indirizzo della sede, il rinnovo delle cariche amministrative, le cancellazioni e i trasferimenti d’azienda.

Venerdì 21 gennaio (ore 14.30-16), poi, si parlerà dei Libri digitali, servizio telematico con cui archiviare e conservare in formato digitale i libri sociali e contabili, evitando di doverli bollare e vidimare preventivamente. A seguire, martedì 25 gennaio e poi martedì 15 febbraio (ore 10-13), si terranno due incontri online di orientamento per aspiranti imprenditori, promossi dal Punto Nuova Impresa con l’obiettivo di fornire informazioni sugli aspetti burocratici, amministrativi, legislativi e finanziari connessi all’avvio dell’attività.

Sempre martedì 25 gennaio (ore 9.30-11) si parlerà di vidimazione virtuale dei formulari (viviFIR), passaggio importante verso la digitalizzazione degli adempimenti ambientali. Giovedì 3 febbraio (ore 10-12), invece, webinar organizzato dal Punto Informazione Brevettuale sul tema della tutela di marchi e brevetti per software, prodotti e servizi nell’industria ICT. La partecipazione a tutti questi incontri è gratuita, iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio www.va.camcom.it, sotto la voce “Convegni e Seminari”.