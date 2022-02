Aggiravano le misure restrittive: due pregiudicati in manette a Varese

La Divisione Polizia Anticrimine in forza alla Questura di Varese ha eseguito due misure restrittive nei confronti di altrettanti pregiudicati per una serie di reati contro il patrimonio e contro la normativa sugli stupefacenti. I due sono considerati “soggetti pericolosi” che, già sottoposti a misure cautelari, hanno continuato a violare le prescrizioni e a proseguire con condotte illecite con – scrive la Questura – “grave danno alla collettività”.

In particolare uno dei due uomini – entrambi cittadini italiani – che era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali è stato arrestato e condotto in carcere dove dovrà scontare una pena definitiva. La decisione è stata presa dal magistrato di sorveglianza di Varese sulla base di una serie di violazioni agli obblighi riscontrati dagli agenti della divisione anticrimine.

Il secondo soggetto era invece sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo quotidiano di firma a causa di una condanna per furto aggravato. La mancata ottemperanza della prescrizione ha portato a un nuovo provvedimento del GIP di Varese che ne ha disposto l’arresto ai domiciliari. Nel complesso i due pregiudicati sono stati autori di una serie di reati tra cui vari tipi di furto ma anche rapine e spaccio di stupefacenti.