Cerimonia virtuale per il premio “Di padre in figlio”

La cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del premio “Di padre in figlio”, dedicato alle imprese familiari, si terrà giovedì 3 febbraio alle ore 17 e 30 in modalità digitale. La cerimonia sarà pubblica e verrà trasmessa sulla piattaforma libera Vimeo e non sarà necessario avere dati di accesso e nemmeno scaricare applicazioni, basterà semplicemente cliccare sul link che verrà indicato dagli organizzatori.

“Di padre in figlio” è un’occasione per comunicare belle storie imprenditoriali e di confronto per ogni imprenditore. Il premio intende valorizzare intraprendenza, creatività e impegno degli imprenditori che hanno gestito con efficacia il passaggio generazionale, diventando best practice a livello nazionale, e fornire uno sguardo sul futuro delle imprese familiari italiane.

La cerimonia terminerà alle 19. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa del premio al numero di tel. 02 40707003 o scrivendo a s.fossati@bcentric.it