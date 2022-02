Ciclista investito tra Cittiglio e Gemonio, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale con coinvolgimento di un ciclista e intervento dell’elisoccorso. È accaduto oggi – martedì 8 febbraio – poco prima di mezzogiorno a Cittiglio, sulla strada provinciale nei pressi del confine con Gemonio. (foto di repertorio di L. Sacchet)

La dinamica coinvolge anche un camion: il mezzo pesante ha svoltato per immettersi nel piazzale di una attività commerciale e, secondo una prima ricostruzione, ha urtato il ciclista che stava procedendo sulla carreggiata opposta tagliandogli la strada. L’autocarro ha colpito la bici su una ruota facendo così finire a terra l’uomo che, per pochi centimetri, non è stato arrotato: la persona coinvolta è rimasta cosciente ed è stata soccorsa da un ambulanza e, come detto, dall’elicottero. Non è comunque in pericolo di vita.

La statale è stata chiusa al traffico per i rilievi del caso, affidati ai Carabinieri; sul posto anche la Polizia Locale del Medio Verbano che si sta occupando della viabilità.