Covi: “Il profumo della vittoria mi ha fatto spingere a tutto gas”

Alessandro Covi ha affidato allo staff della sua squadra, la UAE Emirates, i primi pensieri dopo aver ottenuto la prima vittoria della sua carriera da professionista, nella Vuelta a Murcia in Spagna. E le sue parole sono anzitutto per i compagni di team a dimostrazione di come il giovane di Taino sia perfettamente integrato nella fortissima formazione emiratina.

«Oggi abbiamo fatto un grande lavoro, rispettando il nostro piano gara. Eravamo pronti ad aiutare Trentin in caso di sprint e a contrattaccare se la fuga di McNulty non fosse andata a buon termine: così è stato. Siamo stati attenti e, così facendo, ho potuto involarmi in solitaria e ottenere la mia prima vittoria da professionista». Covi infatti è scattato nel momento in cui si è esaurita l’azione dell’americano, grande protagonista della corsa.

«Gli ultimi 5 chilometri sono stati duri – prosegue il varesino – ma quando ho iniziato a sentire odore di vittoria sono stato in grado di spingere forte e andare a tutto gas per ottenerla. Trentin è stato bravissimo a conquistare il secondo posto, ma non dimentichiamo che anche McNulty ha fatto un gara fantastica. Sono davvero contento di tutta la squadra e dello staff, devo molto a loro».

Domenica 13 febbraio Covi sarà di nuovo in corsa: parteciperà infatti alla Clasica de Almeria da El Ejido a Roquetas de Mar, sulla distanza dei 188 chilometri. Il “Puma di Taino” è l’unico corridore del Varesotto impegnato in queste corse spagnole; c’è però al via anche la Eolo-Kometa con Albanese e Fortunato.