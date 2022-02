A Cuvio la proloco ricomincia dal teatro

Si allenta la morsa della pandemia e si può ripartire; la pro loco di Cuvio é pronta a riaccendere i motori della propria macchina organizzativa. In ordine di tempo, per questo fine settimana si sarebbe dovuto festeggiare il carnevale in valle, ma le normative anti-covid hanno reso impraticabile l’organizzazione della sfilata e così la società cuviese ha deciso di procedere con le iniziative culturali programmate per la primavera.

Sarà lo spettacolo di sabato 5 marzo presso il palco del ristrutturato Teatro Comunale di Cuvio ad aprire il programma delle manifestazioni di quest’anno che si spera possano riprendere il consueto standard. Per ridare vita alle proprie numerose attività, il direttivo della Pro Loco sempre presieduto da Giovanna Mutterle, si é affidato ad un evento che il 22 febbraio 2022 ha avuto il debutto in contemporanea nelle città di Assisi, Pozzallo e San Patrignano: “Il memorioso“: La storia di raccontare storie”.

Un’opera teatrale scritta a quattro mani da Massimiliano Speziani insieme a Paola Bigatto.

Si tratta di un interessante lavoro di recitazione tratto da“Il Tribunale del Bene” e “La Bontà insensata” di Gabriele Nissim, co-produzione della Fondazione Gariwo e del Centro Asteria e portata sul palcoscenico dalla compagnia Oderstrasse di Milano . I Giusti, uomini e donne che con grande rischio personale hanno difeso la vita e la dignità umana durante i genocidi, vengono ricordati in un monologo di grande impatto emotivo che racconta la memoria del bene attraverso le storie di persone che hanno affrontato le atrocità di massa, i totalitarismi, le crisi umanitarie del presente. Le storie dei Giusti sono le storie di chi ha salvato e di chi ci ha provato senza riuscirci ma non per questo deve essere dimenticato. Interprete di questa rappresentazione, sia nelle vesti di attore che di regista sarà un giovane cuviese della frazione di Comacchio, Marco Ciccullo. Dopo aver conseguito la Laurea in Lingue e Letteratura straniere presso l’Università Statale di Milano, Marco si è dedicato alla sua formazione artistica diplomandosi alla scuola di arte drammatica Proxima Res di Milano e frequentando vari studi e seminari fra cui l’ Ecole des Maitres e Studi di Mime Corporele e Biomeccanica presso il Mime Centrum di Berlino, attualmente è allievo di Massimiliano Speziani, uno degli autori dello spettacolo. Il cast è anche composto da Enrico Ravano e Edoardo Rivoira che collaboreranno nella recitazione mentre nella regia ci sarà il supporto di Cornelia Miceli. L’appuntamento è quindi per sabato 5 Marzo alle ore 21, ingresso libero rispettando le norme anti-Covid attualmente in vigore.

È gradita la prenotazione da effettuare presso Pro Loco Cuvio chiamando la presidente Giovanna Mutterle al numero 333 4007156. Alla luce del triste evolversi della crisi politica dell’est-europa, uno spettacolo più che mai attuale.