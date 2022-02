Addio a Donatella Raffai, fu la prima conduttrice di “Chi l’ha visto?”

Si è spenta Donatella Raffai, lo storico volto della trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” e ancor prima di “Telefono Giallo” condotto insieme a Corrado Augias. La celebre conduttrice e giornalista è morta dopo una lunga malattia all’età di 78 anni. Ne hanno dato notizia i famigliari.

I funerali saranno celebrati a Roma alle 12.30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia.

A Donatella Raffai si deve la nascita di quello che è ancora oggi uno dei programmi di maggior successo della terza rete Rai e della televisione in generale. Condotto attualmente da Federica Sciarelli, “Chi l’ha visto?” è andato in onda per la prima volta nel 1989 e da allora è stato un punto di riferimento del palinsesto televisivo.