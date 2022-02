Due corsi su affido e adozione

L’associazione “Famiglie per l’accoglienza” organizza, con il patrocinio del Comune di Varese, due corsi introduttivi all’esperienza dell’affido e dell’adozione rivolti a quelle famiglie che hanno il desiderio di aprire la propria casa ad esperienze di accoglienza generalmente rivolte ai minori ma che possono assumere anche forme diverse. I corsi sono aperti anche alle famiglie che già vivono realtà di affido e adozione, agli operatori sociali, ai volontari delle associazioni di solidarietà sociale e in generale a tutti coloro che sono interessati. Affronteranno tematiche variegate, con l’obiettivo di comunicare la ricchezza che spesso è insita nelle esperienze di accoglienza e di offrire un aiuto a coloro che volessero intraprendere un percorso in questa direzione. I corsi si terranno nei mesi di marzo e aprile presso la Sala Montanari di Varese, via Bersaglieri 1 a Varese, con due calendari distinti e vedranno la partecipazione, in qualità di relatori e testimonial, di genitori affidatari e adottivi, psicologi, magistrati, assistenti sociali.

AFFIDO

“Aprirsi all’affido familiare, un’esperienza avvincente” è il titolo del ciclo di incontri che vogliono offrire un supporto alle famiglie che intendono verificare la possibilità dell’affido. Di seguito gli appuntamenti, al termine dei quali sarà sempre prevista per i partecipanti la possibilità di porre domande e dialogare con i relatori.

Sabato 5 marzo dalle 10 alle 12 “Perché aprirsi all’affido, dal desiderio all’accoglienza”, interverrà Marco Mazzi, pediatra, già presidente nazionale di Famiglie per l’Accoglienza, con sua moglie Licia Lineri, genitori affidatari e adottivi.

Sabato 12 marzo ore 10-12 “Il percorso dell’affidamento e i soggetti coinvolti”, interverrà Daniela Fumagalli, assistente sociale, già giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano, con testimonianza di una famiglia affidataria.

Sabato 2 aprile ore 10-12 “Il bambino in affido e la sua famiglia”, interverrà Simona Pigati, psicologa, con testimonianza di una famiglia

Sabato 9 aprile ore 10-12 “Le reti fra famiglie, per imparare ed aiutarsi” Tiziana Camera, madre affidataria, responsabile area affido Famiglie per l’Accoglienza di Milano, con testimonianza di una famiglia affidataria Gli incontri si terranno in presenza e, in base all’andamento dell’epidemia di covid, verrà valutata la possibilità di effettuare anche lo streaming.

Le iscrizioni si raccolgono sino al 1 marzo 2022 richiedendo un apposito modulo a varese@famiglieperaccoglienza.it. Il contributo richiesto per ogni coppia per tutto il ciclo di incontri è di 50 euro. Per informazioni ci si può rivolgere a Annalisa al numero 3298572410. Eventuali variazioni al programma verranno comunicate via mail agli iscritti. Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli iscritti.

ADOZIONE

“Incontrarsi fra famiglie” è il titolo del ciclo di incontri destinato a coloro che hanno avviato o desiderano intraprendere l’iter dell’adozione. Gli incontri saranno tenuti da famiglie che già vivono l’esperienza dell’adozione con le quali si potrà dialogare al termine e si terranno sempre presso la Sala Montanari del Comune di Varese in via Bersaglieri 1 a Varese. Di seguito gli appuntamenti.

Mercoledì 2 marzo ore 20.45 “Perché siamo qui? (l’attesa)”

Mercoledì 9 marzo ore 20.45 “Conoscere i bambini e le situazioni di disagio”

Mercoledì 16 marzo ore 20.45 “Conoscere le proprie risorse: che cosa si può offrire”

Mercoledì 23 marzo ore 20.45 “Conoscere il vero desiderio del proprio cuore”

Gli incontri si terranno in presenza e, in base all’andamento dell’epidemia di covid, verrà valutata la possibilità di effettuare anche lo streaming. Le iscrizioni si raccolgono sino al 23 febbraio.

Per informazioni si può scrivere a segreteria.varese@famiglieperaccoglienza.it e telefonare a Marilena Rovera 3491908513.

Eventuali variazioni al programma verranno comunicate via mail agli iscritti.