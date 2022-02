Fabrizio Luglio si dimette dalla presidenza della commissione Bilancio a Luino

Con una lettera protocollata in Comune il consigliere comunale Fabrizio Luglio ha presentato le sue dimissioni dalla presidenza della commissione Bilancio del comune di Luino.

«Le dimissioni intervengono dopo il raggiungimento di quegli obiettivi che, per questa Amministrazione, costituiscono i capisaldi di un programma, specificando che ho svolto i compiti connessi al ruolo avvalendomi della mia ormai trentennale esperienza professionale maturata presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Appena insediati, constatata la pregressa e forte criticità in ambito di mancate riscossioni, con non poche ripercussioni sulle casse comunali, si è stabilito di affidare questo gravoso compito ad una persona con le competenze nel settore per sbloccare la situazione legata agli arretrati».

Una presidenza “a tempo“, insomma, come lo stesso Luglio specifica, e che aveva a suo tempo sollevato non pochi problemi sul piano dei rapporti con le minoranze, soprattutto la Lega che aveva promesso di disertare i lavori di commissione in assenza di un accordo che permettesse di allargare anche ai gruppi di minoranza la guida dei “parlamentini” che precedono il Consiglio.

«Si è trattato di un incarico che sin dall’inizio con Sindaco e maggioranza era stato deciso come a tempo determinato, con la scadenza legata al raggiungimento di obiettivi non più rinviabili e ben predefiniti nell’ambito della riscossione tributi.

Ad oggi posso finalmente affermare, che dopo un impegno costante, il personale

dell’Ufficio Tributi è riuscito a sbloccare una situazione cristallizzata, e posso affermare con soddisfazione, dopo un anno dall’insediamento, che questa è stata l’opportunità per fare le dovute verifiche e riavviare l’attività dell’ufficio sopracitato che, come deliberatovo nel consiglio comunale del 07/10/2021, verrà supportato da una società esterna per le attività di recupero».

Secondo Luglio infine è stato «tracciato quello che potrei definire un punto di svolta nella vita istituzionale e, oggi, ho la consapevolezza di lasciare un sistema con innegabili segni di ripresa oggettivamente documentati».

Fabrizio Luglio rimane consigliere comunale e presidente dell’assemblea cittadina.