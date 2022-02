Per #Luinesi le dimissioni di Luglio “non sono un atto di responsabilità”

«Le dimissioni del consigliere Luglio dalla presidenza della commissione bilancio non sono affatto un gesto di responsabilità politica (come scritto su pagine social istituzionali che oltretutto dovrebbero occuparsi d’altro) bensì una scelta obbligata dal fatto che da oltre un anno le commissioni non riescono a riunirsi a causa dell’inopportunità del doppio ruolo del consigliere, fatto che come gruppo #luinesi abbiamo sollevato e denunciamo da tempo. Di mandato a termine si è cominciato a parlare solo dopo la nostra presa di posizione».

Lo scrivono in una nota i consiglieri del gruppo #Luinesi Alessandro Casali e Davide Cataldo dopo la notizia delle dimissioni dal ruolo di presidente della Commissione Bilancio del consigliere comunale Fabrizio Luglio.

«Entrando nel merito della comunicazione effettuata dallo stesso Luglio», specificano i consiglieri, «rileviamo che certi toni trionfalistici su quanto fatto in materia di riscossioni sono del tutto inadeguati e privi di fondamento. Ci piacerebbe domandare al consigliere una spiegazione dettagliata su quale sia stato il suo prezioso contributo, ma è evidente che la risposta sarebbe del tutto insoddisfacente. I fatti: ad oggi gli uffici comunali hanno emesso alcuni avvisi di accertamento, così come sempre fatto anche negli anni passati. I dipendenti, la loro competenza e la loro operosità non sono cambiati rispetto al passato. Il Consiglio e non la commissione bilancio presieduta da Luglio, ha deliberato nel mese di ottobre 2021 di promuovere l’affidamento ad una società esterna dell’incarico di riscossione e ad oggi come avevamo previsto, non esiste ancora alcun affidamento. Quindi tutto avviene esattamente come avveniva in passato».

«Quale novità? Quale prezioso contributo? Insomma, da quanto si è letto ultimamente sulle defezioni in seno alla maggioranza, sembra che qualcuno si è dimesso per improvvise promozioni sul campo e qualcun altro invece per una strana forma di senso di responsabilità politica; ma noi abbiamo questo brutto vizio, concedetecelo, ci piace che i cittadini luinesi possano ricevere le giuste informazioni, così da potersi fare un’opinione, non viziata, sui fatti. Intanto leggendo questo genere di comunicazioni ci concediamo un incontenibile sorriso, nella speranza che i sostituti dei dimissionari potranno risolvere finalmente i tanti problemi che ormai sommergono gli uffici e le istituzioni che stanno cambiando vertice».