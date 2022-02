Farmaci da banco nella cura della prostata: sono efficaci? Risponde il dottor Danilo Centrella, urologo e andrologo

I problemi alla prostata possono insorgere già dopo i 30 anni. Tra le terapie farmacologiche disponibili ci sono alcuni medicinali cosiddetti “da banco” che si possono acquistare senza ricetta medica. È questo l’argomento della puntata di “Pillole di sanità” il podcast di Varesenews dedicato ai temi di salute.

Risponde il dottor Danilo Centrella medico chirurgo, specialista in urologia e andrologia e direttore della Struttura complessa all’ospedale del Verbano Cusio Ossola ( per informazioni www.danilocentrella.it).

Ci siamo resi conto che siamo bombardati da informazioni, sia in televisione sia sui siti internet, sui social o attraverso i banner, su farmaci miracolosi. Qui parliamo di prostata, ma in realtà ci sono di moltissime altre malattie coinvolte.

È solo marketing? Che cosa occorre sapere sui farmaci da banco?

La prostata è una ghiandola che sta sotto la vescica, davanti al retto, e serve per produrre il liquido seminale. Cresce inesorabilmente e inevitabilmente in tutti i soggetti.

Da quando arriviamo alla pubertà a quando moriamo, la prostata nei maschietti, cresce e dà disturbi nell’urinare. Sappiamo che in Italia siamo in 28 milioni di uomini e sappiamo che le malattie della prostata iniziano sin da giovani: a 30 anni, l’8% dei soggetti soffre di malattia della prostata, il 50% di 50enni e l’ 80/ 90% degli over80.

Quindi capite che il numero è estremamente elevato e, per questo motivo, moltissime aziende utilizzano i farmaci cosiddetti da banco.

Ma perché? Perché le normative per la produzione, la commercializzazione, l’estrazione e la vendita sono completamente diverse da quelle dei farmaci che seguono la via ufficiale e devono passare attraverso la sperimentazione. Infatti sono considerati come degli integratori alimentari, quindi è molto più facile la commercializzazione anche su internet.

Quindi, è solo marketing solo per fare i soldi? No, in realtà si parla di fitofarmaci, quindi estratti naturali di piante, erbe o frutta, che vengono chiamati piante officinali, e che, già dall’antichità, venivano utilizzate. Pensate che Ippocrate, già 2500 anni, fa utilizzava il melograno e le sue proprietà come antinfiammatorio e contro le patologie delle vie urinarie.

Ma sono tantissimi i fitofarmaci che si possono utilizzare per la prostata. Conosciamo le proprietà della serenoa repens, della boswellia, addirittura dell’ananas sativus o della curcuma: tutte hanno un grandissimo potere anche antitumorale o antinfiammatorio.

Bene, noi, fondamentalmente rubiamo il potentissimo effetto antinfiammatorio che hanno le piante officinali per difendersi dall’inquinamento dei raggi ultravioletti e lo utilizziamo per noi.

Quindi in realtà farmaci da banco sì o no? La scienza cosa dice?Sicuramente le linee guida dicono che questi farmaci possono essere usati in particolari patologie, però bisogna stare molto attenti perché le piante o erbe vengono molto spesso da paesi del terzo mondo. Per esempio dall’India, dal Sud Est Asiatico o dall’Africa subsahariana. Quindi bisogna stare molto attenti e sapere cosa assumere perché la l’estrazione, la titolazione la commercializzazione, il trasporto vanno controllati. Noi sappiamo che in internet molto è uno show, e quindi bisogna sempre stare attenti.

È molto importante l’utilizzo previa un corretta valutazione del proprio medico di medicina generale. È meglio utilizzate il più possibile i farmaci che trovate in farmacia, perchè vi affidate a uno specialista. In caso di necessità rivolgersi a uno specialista che può aiutare nella vostra scelta.