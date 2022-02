Francesca Porfiri è il nuovo assessore esterno. “Luino bella e ricca di spunti”

A sostituire l’assessore Fabio Sai nella giunta comunale di Luino è Francesca Porfiri, architetto e urbanista, marchigiana di origini e residente a Castiglione Olona dal 2001. Con la carica vengono confermate anche tutte le deleghe che erano state assegnate lo scorso anno a Fabio Sai, dimessosi due giorni fa: Urbanistica, Edilizia privata, Opere pubbliche, Ambiente, Manutenzioni e pronto intervento, Viabilità e Trasporti.

Inizia così una nuova avventura per Francesca Porfiri che arriva a Luino con alle spalle già grandi esperienze, maturate sia in ambito amministrativo, sia in ambito tecnico: tra il 2004 e il 2007 ha svolto l’incarico di tecnico comunale a Castiglione Olona, dal 2014 al 2019 ha ricoperto la carica di assessora all’urbanistica con diverse deleghe a Carnago e nel 2019 si è candidata come sindaco a Castiglione Olona.

«Insomma, ho potuto vivere la macchina pubblica da tutti e due i punti di vista» racconta Francesca Porfiri, da sempre impegnata per valorizzare i territori della provincia di Varese grazie alle collaborazioni instaurate con diverse amministrazioni. Tra queste, ha potuto lavorare anche con quelle di Brezzo di Bedero e Maccagno con Pino e Veddasca, motivo per cui il territorio di Luino alla nuova assessora non risulta nuovo.

«L’approfondimento però partirà adesso. Con Fabio Sai ci sono stati più momenti di confronto per il passaggio di consegne – continua Porfiri – ed eredito un gran lavoro, le attività saranno tante ma sono molto contenta perché sono allineata con tutto ciò che si sta portando avanti, sia dal punto di vista amministrativo, sia dall’idea che ha l’amministrazione di comunità e città».

Cos’è la prima cosa che ti ha colpito di Luino?

«A primo impatto sicuramente la bellezza, un aspetto che non va mai trascurato di un territorio, perché fa vivere bene. Ha tante peculiarità e offre moltissimi spunti. Sono pronta per iniziare», ha concluso.