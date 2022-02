A Luino si dimette dalla giunta l’assessore all’urbanistica Fabio Sai

«L’assessore ingegner Fabio Sai ha rassegnato le sue dimissioni a decorrere dal 1 febbraio».

Ad annunciarlo è il Sindaco di Luino Enrico Bianchi. «Non è una decisione politica«, precisa Bianchi.

«Semplicemente Fabio ha conseguito una promozione presso l’ente cui presta servizio, che oltre ad un maggior carico di lavoro e responsabilità comporta anche il suo trasferimento in altra sede più distante da Luino. Dispiace privarsi del suo contributo professionale, ma è inevitabile che un giovane ingegnere con elevate capacità sia chiamato a svolgere impegni di maggior prestigio, a conferma anche della pertinenza della sua inclusione nel gruppo di maggioranza.»

«Ringrazio Fabio per tutto il lavoro svolto fino ad ora pur in mezzo a tante difficoltà, che lo ha portato ad affermarsi come un interlocutore di alto profilo per gli uffici», prosegue il primo cittadino. «Sai continuerà a fornire un prezioso contributo in qualità di consigliere comunale, dedicandosi specificatamente ai bandi PNRR e alle attività di valutazione ambientale e territoriale con proposte e contributi che non mancheranno di migliorare la città. Il gruppo di maggioranza è ovviamente dispiaciuto di non poter più lavorare a stretto contatto con lui, conscio che la sua è stata una scelta difficile e ponderata. A Fabio auguriamo tutto il successo che merita per questa nuova importante tappa del suo percorso professionale”, conclude Bianchi. «Ringrazio il sindaco Bianchi e tutta la maggioranza per la comprensione», commenta Sai.

«Questa scelta è sofferta ma dovuta. Lo è nei confronti del nostro gruppo consiliare e dei dipendenti comunali, a cui va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto assieme. In effetti alla base vi è proprio la consapevolezza dell’importanza del ruolo e degli incarichi ricoperti ad oggi, che per essere adempiuti al meglio richiedono un confronto ininterrotto con uffici, maggioranza e tutte le parti in causa. Una costanza di impegno che purtroppo non potrei più garantire di fronte alla mia mutata situazione lavorativa. La mia più grande premura ora è di assicurarmi che in questa fase di transizione non venga rallentato il lavoro di pianificazione e programmazione svolto dall’assessorato, pertanto rimango a completa disposizione del Sindaco e del nuovo assessore per garantire la necessaria continuità tanto agli uffici, quanto all’amministrazione».

A breve verrà ufficializzata la nomina del nuovo assessore della Giunta comunale e saranno confermati i relativi incarichi.