Gallarate si prepara al carnevale: “Una giornata per i più piccoli”

Gallarate guarda con speranza al carnevale 2022, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia: al via da settimana prossima l’evento organizzato dalla Pro Loco, con il sostegno e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura.

Con il ritorno delle celebrazioni, verrà “investito” il nuovo Re Risotto dopo la scomparsa di Pietro Tenconi: Nuccio Cotta; a indossare i panni della Luganegheta sarà Maria Rosa Todeschin. Le nuove maschere del carnevale gallaratese riceveranno le chiavi della città dal sindaco, Andrea Cassani, giovedì 3 marzo in municipio. (Foto d’archivio del 2019)

Il programma

Si parte sabato 5 marzo al Broletto, dalle 15, partirà una sfilata: sono invitati i bambini in maschera e uno spettacolo interamente dedicato a loro, con un gruppo itinerante, trampolieri e band musicali.

«Ovviamente uscendo da un periodo così difficile e non essendo ancora finita l’emergenza sanitaria, si va con prudenza», afferma l’assessora alla Cultura, Claudia Mazzetti, «non ci sarà il palco in piazza per evitare assembramenti, ci sarà la sfilata che convoglierà in piazza ben scandagliata per evitare assembramenti» In piazza ci saranno anche dei giocolieri e intrattenitori per bambini.

«Un ritorno alla normalità non in pompa magna, ma è un modo per far passare una giornata divertente ai più piccoli».